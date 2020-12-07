Назван избавляющий от похмелья десерт

07.12.2020, 19:30, Разное

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт спасет от похмелья на утро. Она считает, что необходимо включить в рацион печеные яблоки и груши.

Идеально подойдут фруктовые пюре из яблок и груш. Фрукты, приготовленные соответствующим способом, восстанавливают желудочную железу. До нормализации состояния здоровья рекомендуется есть легкую пищу овощи и бульоны, на основе индейки, рыбы или же курицы.

Врач развеяла миф о том, что плотный завтрак избавляет от похмелья. В данном вопросе необходимо рассуждать логически, ведь спиртные напитки нагружают печень. В качестве закуски к алкоголю обычно идет не совсем полезная еда. Если утром начать есть жирную пищу, то нагрузка на печень еще больше увеличится.

Также не рекомендуется утром пить рассол, поскольку он содержит много соли. Последняя, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии почек. После бурной вечеринки важно восстановить запас минералов и витаминов. Если на утро отсутствует желание есть, то можно выпить протеиновый коктейль растительного происхождения, пишет издание «Ридус».