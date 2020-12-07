Эксперты рассказали, нужно ли мыть автомобиль зимой

07.12.2020, 19:30, Разное

Эксперты объяснили, необходимо ли зимой регулярно мыть автомобиль. Отмечается, что резкие скачки температуры, характерные для этого времени года, могут повредить покрытие и иные компоненты транспортного средства.

Зимой необходима очистка автомобиля для обеспечения безопасной и комфортной езды. В то же время мойка транспортного средства может повредить машину. Когда с холодной улицы транспортное средство загоняется в сервис, то страдает, прежде всего, лакокрасочное покрытие. В результате не исключено образование трещин.

После мыться в трещинах могут скапливаться частицы воды. На морозе они превращаются в лед, поэтому появляются проблемы с покрытием. Резиновые уплотнители дверей, люка, багажника и топливного бака имеют способность сохранять влагу. В связи с этим они могут примерзнуть.

Мыть машину не рекомендуется, если температура воздуха опустилась ниже 10 градусов со знаком «минус». От данного процесса чаще страдают петли, дверные замки и различные уплотнители.