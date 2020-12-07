Мнение: Вымирающая Европа, нидерландский офшор и прекращение добычи нефти

07.12.2020, 19:24, Разное

1. Как видно по заглавной картинке, значительная часть Европы вымирает. Если не учитывать Турцию и страны СНГ (по которым, к сожалению, данные не представлены), то более половины территории западной части континента теряет людей. В отдельных районах население сократилось на 10-14% – и это всего лишь за последние 5 лет (2014-2019):

https://twitter.com/KirkegaardEmil/status/1333038236332134401

Отсюда можно сделать вывод, что вымирающая деревня и вымирающие малые города – общеевропейская проблема.

2. Политики и СМИ западных стран на словах выступают против коррупции в России, против отмывания денег и прочего незаконного обогащения в нашей стране. Они даже имеют наглость годами бездоказательно обвинять первых лиц нашего государства в мафиозности и клептократии.

Однако по какой-то загадочной причине некоторые европейские страны совершенно не хотят бороться с очевидным вывозом капитала из России:

https://lenta.ru/news/2020/12/04/no_way/

Министерство финансов России решило разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

После нескольких раундов переговоров стороны не смогли прийти к общему мнению. Королевству были предложены те же условия, на которые ранее согласились Мальта, Кипр и Люксембург, но власти Нидерландов не поддержали их.

В то же время нидерландский вариант предусматривал сохранение ряда каналов для вывода средств. Речь идет о достаточно крупных суммах. Так, в 2017 году из России через проценты и дивиденды вывели в Нидерланды более 457 миллиардов рублей, в 2018-м — более 412 миллиардов, а в 2019-м — более 339 миллиардов.

В Минфине отметили, что действующее соглашение позволяло уплачивать налог по эффективной ставке 2-3 процента, в то время как в России она существенно выше. Например, для юридических лиц она составляет 15 процентов по дивидендам и 20 процентов — по процентам.

3. В комментариях указали на якобы ужасную новость: целая европейская страна решила полностью отказаться от добычи углеводородов в пользу зелёной энергетики. Мол, Россию ожидает неминуемый крах, когда этому примеру последуют другие страны:

https://lenta.ru/news/2020/12/04/dania/

Власти Дании решили прекратить добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году. Об этом пишет Reuters.

В прошлом году страна согласовала одну из самых амбициозных климатических целей в мире — сократить выбросы на 70 процентов к 2030 году и стать климатически нейтральной к 2050 году. Дания является крупнейшим производителем нефти и газа в Европейском союзе. «Мы ставим финальную точку на эре ископаемых»,— сказал министр по проблемам климата и энергетики страны Дан Йергенсен.

По оценкам, в 2020 году Дания добудет 83 тысячи баррелей сырой нефти. Прекращение добычи сырья к 2050 году приведет к потере 2,1 миллиарда долларов. В июне правительственные советники рекомендовали закончить любую разведку нефти и газа в Северном море, заявив, что продолжение работ нанесет ущерб амбициям страны как лидера в борьбе с изменением климата.

Во-первых, 2050 год – это очень далеко. За 30 лет может произойти многое: Евросоюз развалится, начнётся глобальное похолодание, зелёная мода пройдёт.

Во-вторых, хитроумные датчане делают хорошую мину при плохой игре. Месторождения Северного моря истощены, уровень добычи там в любом случае давно сокращается. К тому же, с учётом текущих цен рентабельность добычи невелика. При этом датчане могут позволить себе отложить углеводороды про запас, до лучших времён. На душу населения (!) в 2017 году Дания добывала втрое меньше нефти, чем Россия (сейчас, наверное, уже в 4-5 раз меньше), нефтегазовая отрасль не имеет для этой маленькой страны большого значения:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_production

В-третьих, Дания может себе позволить сесть на зелёную иглу гораздо плотнее, чем большинство других членов ЕС. Уже сейчас почти 50% энергии в стране производится ветроэнергетикой. Однако повторить это рекордное достижение будет крайне сложно – у датчан практически идеальные условия: длинное побережье (на единицу площади), стабильные ветра и мелкое море для морских ветряков (вдобавок, Дания является крупным производителем ветрогенераторов, и поэтому датчанам выгодно всячески рекламировать зелёную религию).

Заявление датчан ничего не меняет. Добыча углеводородов в ЕС в любом случае будет падать, если только европейцы не решатся разворотить свою экологию с помощью сланцевой революции, но это маловероятно. Быстрой зелёной революции также не случится. Европейцам придётся по-прежнему полагаться на поставки из-за рубежа – в первую очередь из России.