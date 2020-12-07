Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов на COVID-19 – Минздрав

07.12.2020, 19:18, Новости дня

Украина закупит 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

“Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины”, – сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Соответствующее соглашение между Минздравом и ЮНИСЕФ Украина подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine “Улучшение здравоохранения на службе у людей”.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1729517127211385

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

При этом, по информации министра, в стране за последние сутки сделали 33 502 теста на COVID-19. В будние дни делают порядка 60–70 тыс. тестов ежесуточно, в субботу, когда провели 42 тыс. тестирований, подтвердили 11,5 тыс. новых случаев.