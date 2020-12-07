“Корни хорошие – папочке спасибо”. 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына

07.12.2020, 19:18, Новости дня

Российский артист Евгений Петросян в интервью, которое опубликовано 7 декабря на YouTube-канале “Эмпатия Манучи”, отвечая на вопрос ведущего, каково это в 75 лет стать отцом, заявил, что считал это невозможным.

Он подчеркнул, что молодая супруга Татьяна Брухунова заставила его поверить в обратное.

“Заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это и это произошло. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал – что я действующий мужчина? Бывает, что и в 30 лет уже недействующий, всякое бывает. А бывает, что корни хорошие – папочке спасибо моему”, – рассказал Петросян.

По словам артиста, став в марте 2020 года отцом, он старается держать себя в форме.

“Главное, верить в свои силы и наращивать эти силы. Я держу себя в форме. Я никогда не ходил в спортивный зал, а сейчас хожу – уже лет пять или шесть”, – сообщил он.

Петросян подчеркнул, что чувствует ответственность за сына.

“Поэтому жить будем долго”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание kp.ru, однако Петросян назвал эту информацию “клеветой”.

23 марта 2020 года издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.