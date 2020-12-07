 

Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию с COVID-19

07.12.2020, 19:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудил ситуацию с COVID-19. Об этом 7 декабря сообщает сайт Офиса президента.

Главы государств обговорили проблемы распространения и предотвращения коронавирусной инфекции, а также поделились информацией о влиянии карантинных мероприятий на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве.

Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных COVID-19 благодаря “карантину выходного дня”. Он также поблагодарил Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам – членам Восточного партнерства.

Помимо этого, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

“Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства пригласил литовского коллегу приехать с официальным визитом в Киев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

В Литве, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, зафиксировано 76 036 случаев коронавируса, 637 человек умерли, 30,4 тыс. – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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