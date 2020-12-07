США ввели санкции против китайских чиновников из-за Гонконга

07.12.2020, 19:04, Новости дня

Руководство Соединенных Штатов объявило санкции против членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщил американский минфин.

Санкции ввели против 14 граждан Китая, эти меры вводятся в связи с ситуацией вокруг Гонконга, цитирует сообщение американского ведомства ТАСС.

В понедельник СМИ сообщили, что власти США планируют ввести санкции в отношении ряда чиновников Китая из-за дисквалификации членов законодательного собрания Гонконга.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. В ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая сообщалось, что Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России. Трамп призвал США перестать полагаться на Китай.

В ноябре парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей.