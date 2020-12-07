Умер режиссер Александр Гордон

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07.12.2020, 19:04, Новости дня

Кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон, который дублировал фильмы Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение», скончался на 89-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича (…). Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Александр Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская М.И.Ромма (1960). Работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа («Ностальгия» и «Жертвоприношение» А.Тарковского). Снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль». Режиссер снял игровые фильмы: «Убийцы» (совм. с А.Тарковским, М.Бейку), «Сегодня увольнения не будет» (совм. с А.Тарковским), «Последняя ночь в раю», «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист»; документальный фильм «Встреча с духоборцами Канады» (совм. с Т.Лисициан).

Автор книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском» (изд-во «Вагриус», 2006), «Венгерская летающая рюмка» (изд-во «Бослен», 2011), «Тучерез, или Невероятное вероятно» (изд-во «Бослен», 2016).



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