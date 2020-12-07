В анкетах Гильдии актеров США появится графа об актуальном гендере

07.12.2020, 19:03, Разное

Американская гильдия киноактеров удовлетворила просьбу голливудских студий. В анкетах членов гильдии появится информация об актуальном гендере актера, история операций по перемене пола, список гормональных препаратов, если актер вынужден их принимать.

«В первую очередь, графа о гендере призвана устранить гендерную дискриминацию на съемочных площадках. Уже во время кастинга режиссер поймет как правильно обращаться к тому или иному актеру, сколько потребуется раздельных туалетов или гримерных при производстве, сможет ли картина рассчитывать на премию «Оскар». По желанию актера гендер можно указывать даже в титрах в конце фильма», — заявила пресс-секретарь гильдии Сара Марино.

Гильдия будет поддерживать актеров-трансгендеров и после завершения активной карьеры. В списке мер помощи указаны надбавки к пенсии, льготная ипотека, квоты на поступление в учебные заведения для детей. Цисгендерные актеры массово жалуются на просьбы и контрактные условия с продюсерами об обязательной смене пола во время съемочного процесса.