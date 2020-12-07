Социальная дистанция для дебилов – Личное мнение

07.12.2020, 19:02, Разное

По прогнозам учёных, пик второй волны пандемии в России придётся на конец декабря. Полмиллиона одновременно болеющих, куча смертей, нехватка врачей и так далее — сами всё видите.

Одновременно с этим на прошлой неделе прошли съёмки Песни года.



Фото: Соцсети

Организаторы арендовали ВТБ-арену. Набили людей в зал, выгнали поющих дырок на сцену.

Плотность заразы на квадратный метр максимальная. Не меньше, чем на концерте Басты в Санкт-Петербурге.

После того, как фото и видео этого появились в свободном доступе, многие задались вопросом: это как вообще возможно?

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Где маски? Где перчатки? Где социальная дистанция? Кто разрешил массовое мероприятие со столь очевидным нарушением противоэпидемических мер?

Организаторы Песни года на вопросы отвечать не стали. Зачем комментировать очевидное?

По факту выходит, что сотни тысяч, если не миллионы, людей страдают. К ним не едет врач, они умирают, а причина — вы сами всё знаете.

Наши колхозные «звёзды» заболели первыми. Привезли из своих поездок коронавирус к нам. Их отлечили в космической Коммунарке — они же звёзды! — а потом зараза пошла в народ.

Почему бы не набить людьми концертный зал для массовки? Поющим дыркам нужно влезть в Песню года, засветиться, чтобы их позвали на очередной корпорат. Им нужны деньги, а то, что вы заболеете, их не волнует в принципе.



Концерт Басты в Санкт-Петербурге. Фото: Соцсети

Вот такие у вас кумиры — им наплевать на вас. Что хуже всего — это вы их кормите.

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Это вы позволили не уважать вас. Это вы молчите, что их лечат, а вам прописали Арбидол. Это вы им платите за выступления. Это на ваши деньги они купили билеты в Куршевель и Милан.

А знаете, что подумала? Может, правильно дырки всё делают, когда вот так вот относятся к вам?

Нет, ну серьёзно, вас же не насильно загоняют на концерты и мероприятия. Вы сами туда идёте — слушать Колю Баскова и Басту. Это у вас в голове — даже не знаю, как назвать эту субстанцию — в общем, что-то такое у вас в голове, позволяющее фанатеть от Киркорова, рискуя своим здоровьем и жизнями близких.

Болеете и умираете? Врач не едет? Да так вам и надо, знаете ли. Как там про вас Лавров сказал? Правильно, в общем, сказал.