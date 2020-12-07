Мнение: Затопление авианосца “Принц Уэльский”
07.12.2020, 18:42, Разное
Сегодня аватарка с улыбающимся негром-моряком как никогда уместна, ведь он служил на авианосце "Принц Уэльский".
Из-за халатности экипажа, во время стоянки в Портсмуте подверглись затоплению отсеки новейшего британского авианосца "Принц Уэльский".
В результате затопления машинного отделения, серьезно повреждено несколько километров электропроводки и значительное количество оборудования, в результате чего корабль вышел из строя на несколько месяцев, а предварительная стоимость ремонта составит несколько десятков миллионов британских фунтов.
Возвращение в строй авианосца стоимостью в 3 млрд. фунтов ожидается не ранее июня 2021-го года.
Иронично, но этот авианосец собирались отправить к берегам Китая, чтобы показать силу британского флота.
Источник: Colonel Cassad
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