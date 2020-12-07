Мнение: Затопление авианосца “Принц Уэльский”

07.12.2020, 18:42, Разное

Сегодня аватарка с улыбающимся негром-моряком как никогда уместна, ведь он служил на авианосце "Принц Уэльский".

Из-за халатности экипажа, во время стоянки в Портсмуте подверглись затоплению отсеки новейшего британского авианосца "Принц Уэльский".

В результате затопления машинного отделения, серьезно повреждено несколько километров электропроводки и значительное количество оборудования, в результате чего корабль вышел из строя на несколько месяцев, а предварительная стоимость ремонта составит несколько десятков миллионов британских фунтов.

Возвращение в строй авианосца стоимостью в 3 млрд. фунтов ожидается не ранее июня 2021-го года.

Иронично, но этот авианосец собирались отправить к берегам Китая, чтобы показать силу британского флота.