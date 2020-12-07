 

Мнение: Затопление авианосца “Принц Уэльский”

07.12.2020, 18:42, Разное

Сегодня аватарка с улыбающимся негром-моряком как никогда уместна, ведь он служил на авианосце "Принц Уэльский".
Из-за халатности экипажа, во время стоянки в Портсмуте подверглись затоплению отсеки новейшего британского авианосца "Принц Уэльский".
В результате затопления машинного отделения, серьезно повреждено несколько километров электропроводки и значительное количество оборудования,  в результате чего корабль вышел из строя на несколько месяцев, а предварительная стоимость ремонта составит несколько десятков миллионов британских фунтов.

Возвращение в строй авианосца стоимостью в 3 млрд. фунтов ожидается не ранее июня 2021-го года.
Иронично, но этот авианосец собирались отправить к берегам Китая, чтобы показать силу британского флота.

Источник: Colonel Cassad



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