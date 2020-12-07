 

Пользователи соцсетей разоблачили фейк о ЧВК “Вагнера”

07.12.2020, 18:38, Разное

Ранее появившееся в Сети видео, на которым человек, называющий себя Никитой Манакиным, говорит, что воевал в Сирии в составе ЧВК “Вагнера”, было разоблачено подписчиками сообщества “Мировая политика”.

Псевдо-“вагнеровец” был найден в Луганске, после чего он на камеру подтвердил, что на самом деле никогда не был ни в Сирии, ни в Венесуэле и никакого отношения к ЧВК “Вагнера” не имеет. Видео было записано по инициативе неизвестного журналиста, которые заплатили за это Манакину сто тысяч рублей.

“Предложил сто тысяч рублей за то, что расскажу. Сами понимаете, деньги немалые. Ну, а так – какой из меня военный-то? Ну, за сто тысяч рублей можно не только это рассказать”, – прокомментировал свое участие в создании постановки луганчанин.

Как рассказал в беседе с “Утро.ру” администратор портала “Мировая политика”, такой случай уже не первый и ранее появлялись сведения о привлечении жителей донбасских республик к подобного рода фальсификациям.

“Есть подозрения, что через нас пытались легализовать полноценный вброс, который потом появился бы в какой-нибудь “Новой газете”. Просто не думали, что героя ролика так быстро найдут”, – добавил администратор группы.



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