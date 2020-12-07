В Сети появились очень качественные изображения и подробности о Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

07.12.2020, 18:36, Разное

В январе 2021 года новое поколение своих флагманов представит Samsung. Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra уже сейчас появились в Сети на качественных рендерах с подробностями характеристик устройств.

Используя официальные материалы, следующее поколение девайсов южнокрейского IT-гиганта продемонстрировал на детальных изображениях блогер-дизайнер из Италии Джузеппе Спинелли, известный как Snoreyn. По его данным, все три модификации смартфона получат возможность съемки в формате 8K. Также уверен блогер в наличии в аппаратах фирменной прошивки One UI 3.1, базирующейся на одиннадцатой версии операционной системы Android. Интересной особенностью Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra станет сотрудничество производителя с Microsoft, а также поддержка облачных игр в Xbox. Самая доступная версия при этом будет стоить не менее 900 евро, несмотря на то, что корпус девайса выполнен из пластика.

В линейке появится фирменный стилус Samsung S Pen, при этом экран S21 Ultra уменьшится на 0,1 дюйма, получив панель QHD+ с загнутыми кромками и 120-герцную частоту обновления изображений с повышенной адаптивностью. В камере производитель сохранил гибридный зум x10, добавив также широкоугольный модуль на 108 мегапикселей и «дальнобойный» датчик ISOCell Vizion 3D ToF. Работать аппарат будет на платформах Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888, в зависимости от рынка продаж.

В Galaxy S21+ с 6,7-дюймовым экраном тыльную камеру с главным датчиком на 64 мегапикселя дополнят модулем DepthVision. Увеличенный до 4,8 тысячи мА•ч аккумулятор поддерживает 25-ваттную зарядку. В базовой модели Galaxy S21 объем флэш-накопителя составит примерно 128 гигабайт с 8-гигабайтным чипом ОЗУ. Также устройство оснащено дисплеем Full HD+ на 6,2 дюйма и батареей на 4 тысячи мА•ч. В отличие от расширенных версий, этот смартфон выпустят сразу в четырех цветах корпуса, сером, белом, сиреневом и розовом. Скорее всего, как сообщают инсайдеры, официальный анонс всех аппаратов серии можно ожидать уже 14 января. Тогда же Samsung объявит и стоимость гаджетов.