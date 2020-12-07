 

Громкие разговоры в ресторане могут увеличить риск заражения SARS-Cov-2 — исследование

07.12.2020, 18:34, Разное


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Для исследования, опубликованного в Journal of Korean Medical Science использовались данные о месторасположении пользователей смартфонов, записи видеокамер в ресторане, а также специальные устройства, которые измеряют скорость и направление воздушного потока в помещениях.

Эпидемиологи выяснили, что один из посетителей ресторана заразился, находясь на расстоянии в 6,5 метров от инфицированного в течение пяти минут, при этом они никак не контактировали между собой. Авторы исследования отмечают, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем на расстоянии свыше 2 метров при условии, что поток воздуха (например, от кондиционера) идет со стороны инфицированного. Рекомендуемая социальная дистанция в Южной Корее составляет от 1 до 3 метров – в зависимости от уровня заболеваемости в разных регионах страны. 

Специалисты также считают, что риск заражения могут увеличить разговоры во время еды, особенно на повышенных тонах. Чем больше и громче мы говорим, тем больше выделяется капель из организма зараженного человека. Авторы исследования посоветовали проявлять сдержанность, особенно в преддверии праздников, когда многие люди будут чаще встречаться в барах и ресторанах. Они также порекомендовали владельцам общепита установить перегородки между столиками и обязать посетителей снимать маску только на время еды.

Меня зовут на вечеринку. Вроде бы, там нет больных COVID-19

Даже на небольшой вечеринке, куда пришли люди без симптомов коронавируса, можно заразиться. 

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Ранее американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценили риски заражения в заведениях общепита и выработали рекомендации для их владельцев. Наименьший риск инфицирования выявлен у кафе и ресторанов, которые работают на вынос: отдают клиентам упакованные блюда на улице либо доставляют их на дом на собственном транспорте. Чем больше люди контактируют друг с другом, тем выше вероятность заражения, поэтому наибольшую опасность представляют заведения, где люди едят в закрытом помещении, а расстояние между столами составляет менее 6 футов (1,82 см). Владельцам ресторанов, столовых и кафе рекомендуется соблюдать эту дистанцию между столиками и при необходимости сократить количество мест. Персонал должен носить и регулярно менять маски и регулярно мыть руки с мылом.

Отметим, что похожие правила организации работы заведений общепита действуют и в России. Роспотребнадзор также рекомендовал отказаться от проведения корпоративов и шумных вечеринок в преддверии праздников.



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