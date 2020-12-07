 

Умер звезда сериала “Лаверна и Ширли” Лэндер

07.12.2020, 18:24, Новости дня

73-летний американский актер и комик Дэвид Лэндер скончался вечером 4 декабря в одном из госпиталей Лос-Анджелеса, сообщает Variety со ссылкой на заявление его родственников.

Причиной смерти артиста названы осложнения, вызванные рассеянным склерозом. С этой болезнью Лэндер боролся в течение последних 37 лет жизни.

Впервые о своем диагнозе актер сообщил в 1999 году, пишет таблоид.

Лэндер родился в США в 1947 году. За годы актерской карьеры он сыграл порядка 110 ролей в кино, а также снимался в американском комедийном сериале “Лаверна и Ширли” – роль неуклюжего персонажа по имени Сквигги сделала его популярным.

В первом сезоне сериала “Твин Пикс” актер сыграл организатора конкурса красоты Тима Пинкла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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