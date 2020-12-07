Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на середину января – Центр общественного здоровья

07.12.2020, 18:24, Новости дня

В середине января в Украине начнется пиковый период заболеваемости на COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

“Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости [COVID-19] придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическими моделями, международными в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не раньше февраля 2021 года”, – отметил он.

Из-за этого, по словам Кузина, введение локдауна в Украине неизбежно. Что касается введения жестких ограничений, то в Минздраве пришли к тому, что перед внедрением локдауна нужно учитывать два фактора: ограничения должны быть введены до того, как произойдет коллапс и перед тем, как ожидаются празднования или другие массовые скопления.

“То есть локдаун должен быть до больших празднеств и до естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий”, – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня”.

Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.