 

ЕС на следующей неделе завершит работу над новым пакетом санкций против Беларуси – журналист

07.12.2020, 18:24, Новости дня

Европейский союз до конца следующей недели закончит работу над формированием третьего санкционного пакета против Беларуси. 7 декабря об этом, ссылаясь на данные своих источников в Twitter написал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. 

По словам Йозвяка, в списке будет 40 имен: в основном физических лиц, но также в нем будут и компании. 

the EU’s third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names – mainly individuals but also some entities.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. 

Тихановская  заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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