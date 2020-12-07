 

Американские СМИ рассказали о «предупреждении» в адрес России

07.12.2020, 18:10, Новости дня

Учения американского флота и НАТО в Черном море являются «предупреждением» в адрес России, полагает американское издание The National Interest.

Проведенные США и их союзниками по НАТО учения в Черном море показывают, что, несмотря на внимание, которое Вашингтон уделяет Китаю в Тихом океане, сдерживание РФ для него остается одним из приоритетов, цитирует издание РИА «Новости».

В маневрах участвовали эсминец ВМС США Donald Cook («Дональд Кук»), а американская авиация и авиация их союзников, отметили авторы публикации.

Использование сочетания этих родов войск может помочь НАТО проводить операции по наблюдению за действиями РФ на море, в том числе для наблюдения за подлодками.

Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. 



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