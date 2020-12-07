 

К 30-летию распада СССР ЦБ выпустит серию юбилейных банкнот

07.12.2020, 18:03, Разное

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ведомство к тридцатилетию развала СССР выпустит в обращение коллекционные банкноты с яркими представителями эпохи перестройки. Было отобрано 12 претендентов в качестве лиц для юбилейных банкнот. Среди них Михаил Горбачёв, Егор Гайдар, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и другие.

Одной из таких банкнот станет нано-купюра номиналом 25 рублей. На Гознаке эту юбилейную банкноту любовно прозвали «чубайсик». Выполнена она в классическом стиле банкнот эпохи СССР во время правления Леонида Брежнева.

Впервые на коллекционном «четвертаке» появились 2 портрета. Это – председатель пенсионного фонда России Анатолий Борисович Чубайс и графический портрет в профиль  Президента России Владимира Путина.

Портрет действующего главы государства выполнен по технологии, разработанной коллективом «Сколково» под руководством бывшего руководителя Анатолия Чубайса. По заявлению нано-учёных, банкноту невозможно ни подделать, ни украсть, что делает её не менее ценной в сравнении с обычными деньгами.

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Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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