Сколько древних цивилизаций было до нас? Мы новая цивилизация или что-то нас связывает?

07.12.2020, 18:00, Разное

Давным-давно археологи и ученые обнаружили по всему миру большое количество реликвий доисторической суперцивилизации.

С развитием подводной археологии в последние годы обнаруживается все больше и больше реликвий подводной суперцивилизации. Все они очень давние, по крайней мере, около десяти тысяч лет назад.

Обнаружение большого количества реликвий доисторической цивилизации вызвало большое замешательство у людей, а также оказало огромное влияние на взгляды прошлого на историю. Если бы на Земле были следы цивилизации сотни миллионов лет назад, то люди не произошли бы от человекообразных обезьян тысячи лет назад. Если человечество освоило превосходные научные и технологические средства десятки тысяч лет назад, кто же это был тот, кто жил примитивной жизнью в джунглях тысячи лет назад?

Что еще более странно, так это то, что, исследуя предметы, оставленные этими доисторическими цивилизациями, мы внезапно обнаруживаем, что современная человеческая цивилизация имеет очень много общего с ней. Цивилизационные достижения человечества за тысячи лет, кажется, просто повторяют славу доисторической цивилизации. Изобретения и творения, которыми когда-то пользовалось человечество, и технологические достижения, которыми человечество гордится, похоже, переселили воспоминания о другой древней цивилизации.

Что происходит?

Теория цивилизационного цикла

На Шестом Всемирном научном форуме, состоявшемся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2013 году, ученые пришли к выводу, что после обобщения множества мнений есть два объяснения: одно – это следы посещения Земли инопланетянами и Доисторическая цивилизация.

Некоторые ученые выдвинули теорию эволюции цикла земной цивилизации, то есть теорию цикла цивилизации. Теория считает, что за 4,5 миллиарда лет существования Земли земные существа пережили 5 массовых вымираний, при этом жизнь и смерть чередовались, и цикл каждого массового вымирания составляет около 65 миллионов лет. С 2 миллиардов лет назад на Земле было несколько раундов высокоразвитых цивилизованных существ, но, к сожалению, все они были уничтожены ядерными войнами или огромными природными катастрофами. Сотни миллионов лет превратностей жизни почти стерли все следы цивилизации, оставив лишь несколько реликвий.

Некоторые ученые, представленные Анандом Шармой, космическим физиком из Французской академии наук, далее объяснили, что разрушение ранее развитой цивилизации произошло из-за периодических изменений климата Земли или периодического исчезновения магнитного поля Земли. Когда Солнечная система перемещается в определенное место во Вселенной, на Земле периодически будет климат, не подходящий для человеческого существования, например, исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад. Периодическое изменение климата Земли приведет к периодическому возникновению и эволюции высокоразвитых разумных существ.

Джон Маккарти, историк-человеколог из Гарвардского университета в США, считает: «На самом деле современная наука осознала, что все вещи цикличны. У людей есть рождение, старение, болезнь и смерть; растения и животные также имеют рождение, старение, болезнь и смерть; развитие общества циклично, и человеческое развитие весьма вероятно. Существует периодичность, и подсказки можно найти в различных реликвиях доисторических человеческих цивилизаций, обнаруженных сегодня, и в инструментах, оставленных каменным веком доисторических людей ».