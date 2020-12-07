Мое дело: основатель HiPO София Кофманн о велнес-революции в разгар пандемии

07.12.2020, 17:50, Разное

О начале карьеры:

Моя семья переехала в Германию, когда мне было пятнадцать лет. Там я получила высшее образование по специальности “экономический психолог”. Оно предусматривало обязательную практику, и так получилось, что я пришла в fashion-компанию Tom Tailor и проработала в ней более чем 10 лет.

Впоследствии мне предложили позицию руководителя направления по развитию бизнеса и аналитики. Работая в компании, я выстроила аналитику и организовала контроль за международными продажами. Занималась развитием интернационального бизнеса, например, на рынках Ближнего Востока и в Европе. Основным проблемным регионом была Россия и страны СНГ. Там был небольшой опт, не приносящий прибыли для компании. Тогда я инициировала выход на российский рынок, выстроила стратегию и убедила управляющий совет в этом шаге. Через год мы уже получили результаты выше ожиданий. За 7,5 лет я и моя команда выстроили целую сеть из 140 магазинов с оборотом более 50 миллионов евро.

О старте собственного бизнеса:

Последние годы я думала о том, чтобы выйти за рамки корпоративных ограничений. Время на свой проект параллельно основной работе найти не могла, поскольку я всегда глубоко погружаюсь в то, что делаю. Но желание начать что-то свое постепенно зрело. И в один момент я приняла решение, что ухожу. Затем поехала на детокс и через несколько дней после отдыха написала концепцию проекта за пару часов. Она включала в себя все подробности — от названия и логотипа до инфлюенсеров и брендов для сотрудничества.

Как экономический психолог, я много лет увлекаюсь потребительским рынком. В университете я познакомилась с самым прогрессивным подходом, который существует на интернациональном рынке. Участвовала в проектах, где глобальные корпорации по производству потребительских товаров идентифицируют скрытые потребности, разрабатывают продукт, тестируют психологическую реакцию и выстраивают ответные стратегии вывода на рынок. Такой глубокий и комплексный подход наряду с работой с большими данными еще не так интенсивно используется в fashion и lifestyle-рознице. Но это однозначно тренд будущего.

О концепции проекта:

Я почувствовала на себе эффект нового времени и уклада жизни. Мы все хотим быть успешными и иметь самое лучшее во всех сферах. Однако времени и внимания у работающего населения всё меньше. Мы перегружены информацией и предложениями. Ориентироваться и выбирать подходящее для себя стало очень сложно. Из такой потребительской потребности родился запрос на платформу, способную помочь во всех вопросах быта. На это наложился мой профессиональный опыт и желание создать что-то масштабное и ценное. Так появилась бизнес-модель и концепция HiPO.

HiPO — это экосистема, которая становится партнером потребителя, помогает выбирать лучшее и повышать качество жизни. Розничная модель нового времени, полноценный гибрид, а не просто онлайн-магазин. Кроме того, это первая интерактивная велнес-платформа в России и одна из первых в мире. Она состоит из лайфстайл медиа, сообщества инфлюенсеров и концепт-стора с товарами на каждый день. Для наших потребителей всегда работает навигация и поддержка по всем трем направлениям.

О сложностях во время запуска:

С начала работы над проектом прошел год. Конечно, мы не ждали пандемию, но именно на этот период пришелся пилотный запуск. Сложности при нем — это отдельная и большая тема. Они были и очень многому обучили. Мы смогли воспользоваться временем для тестирования гипотез и изменений.

Как молодой проект, мы концентрируемся на наработке узнаваемости, а не на прибыли. И эта ситуация дала хороший прирост аудитории в онлайн. Сейчас все больше людей хотят качественной жизни и ориентируются на благосостояние. Велнес вообще стал мировым трендом. В ближайшее время у нас запланирован полноценный запуск всех направлений. А на следующем этапе мы будем открывать пространство в оффлайн.

О команде и амбассадорах:

На старте проекта самое сложное — найти людей. Сейчас я могу сказать, что у меня очень крутая команда. Без учета внешних консультантов, это 18 человек, 10 из которых работают full-time. Я очень довольна, что все заражены идеей быть партнерами по качеству жизни и продвигать философию велнеса. Для нас это не просто работа, а миссия.

Что касается инфлюенсеров, то нашими амбассадорами являются, например, Ляйсан Утяшева, Сати Казанова, Наталья Османн и Джо Диспенза. На сегодня сообщество насчитывает 110 инсайдеров — нишевых экспертов, партнеров HiPO. С нами такие личности, как Алексей Ситников, Алекс Дубас, Сергей Насибян, Наталья Власова, Федор Елютин, Александр Сысоев, Надежда Андреева и многие другие топ-эксперты с общим охватом более 14 миллионов подписчиков. Они все очень разные, мне было важно представить инфлюенсеров по всем основным сегментам. Но всех объединяет стремление к качеству жизни и саморазвитию. Сообщество — это сердце проекта. Каждого из участников мы выбирали сами и были очень рады, что они тоже выбрали нас. Моя благодарность им просто безгранична. Никогда в жизни я не сталкивалась с такой поддержкой и возможностью транслировать единые ценности в мир.

О планах на будущее:

Для нас логично добавлять на уже существующую платформу новые направления. У HiPO уже сейчас есть агрегатор подарочных карт, где мы собрали лучшие салоны, йога-студии, фитнес. А в ближайший месяц мы запускаем образовательные продукты от наших инфлюенсеров. Появится сразу несколько десятков новых курсов. Не так давно мы запустили постоянное направление благотворительности, в рамках которого будем сотрудничать с “Открытыми сердцами” и “Линией жизни”. Для меня было очень важно создать экологичную организацию по принципу give and take. Еще мы протестировали бьюти-боксы — подборки сэмплов товаров, которые мы рекомендуем. Думаю, продолжим развивать это направление.

О работе и личной жизни:

А надо ли разделять бизнес и личную жизнь? Жизнь целостна, но в ней есть разные сферы. Это не просто работа и жизнь. Существует очень много подходов, например, коучинг подход, где идет структурное разделение жизни как колеса баланса с 7 или 8 сферами. Он позволяет сравнивать баланс между сферами, определять уровень своей удовлетворенности и распределять ресурсы в зависимости от результата. Поэтому мой совет — совмещать, а не разделять. И регулярно проводить анализ своей жизни.

Об идеальных подарках на Новый год:

Я предпочитаю не слишком функциональные подарки. Мне бы не очень хотелось получить на Новый год кастрюлю. Я гораздо больше люблю подарки из сферы велнеса. Например, шелковая маска для сна, заполненная сухой лавандой. Это не предмет первой необходимости, но она расслабляет и положительно влияет на сон. Когда мы дарим такие вещи — это двойная ценность. Или премиальный коврик для йоги с цветами лаванды, который дает классные ощущения во время занятий. Также отличный вариант — подарить опыт. Например, я бы хотела получить комплекс уходовых процедур, сертификат на походы к лучшим косметологам или занятия йогой. Ну, и самая универсальная опция — просто подарочная карта с номиналом, который можно использовать на что угодно.