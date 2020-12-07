 

В Стамбуле освободили российских журналистов

07.12.2020, 17:44, Разное

Суд в Стамбуле принял решение об освобождении журналистов НТВ, которые были задержаны в Турции неделей ранее, передает Общественная служба новостей. Прокурор отказался от своих обвинений после того, как россияне дали свои показания. В ближайшее время их депортируют на Родину.

Напомнил, сотрудники НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны во время съемок вблизи завода по производству беспилотников Baykar Savunma. Сообщалось, что их могут обвинить в шпионаже.



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