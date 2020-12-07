 

Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа

07.12.2020, 17:44, Разное

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Первое место занял Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, за политика отдало голос большинство граждан – 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.

Сразу после оглашения итогов голосования руководство страны обвинили в фальсификациях. По всей стране прокатилась волна протестов. При разгоне демонстрантов силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы.

Насилие со стороны режима осудил Европейский союз. Он встал на сторону протестующих и ввел санкции в отношении крупных белорусских чиновников. Западные лидеры призвали Александра Лукашенко вступить в диалог с оппозицией.

Действия ЕС прокомментировала Светлана Тихановская. В беседе с порталом Tut.by она упрекнула европейских лидеров в чрезмерной осторожности. По словам оппозиционера, все делается слишком медленно, десятки людей “страдают ни за что”.

“Нервы уже сдают. У них под носом происходит геноцид народа, а они раскачиваются”, – возмутилась экс-кандидат в президенты.

Также Светлана Тихановская сообщила, что готова временно стать белорусским лидером до новых выборов. Вместе со своей командой она разработала проект реформы Конституции и поддержки малого и среднего бизнеса.



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