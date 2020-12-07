Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

07.12.2020, 17:42, Разное

Диетолог Александра Ноев рассказала, как зимой не набрать лишний вес. По ее словам, в основном люди начинают есть больше из-за недостатка солнца.

Зимой люди часто жалуются на слякоть, мороз и холод. Из-за плохой погоды они начинают много есть. Укрывшись пледом, человек начинает пить чай со сладостями. К тому же перестает осуществляться контроль за фигурой из-за того, что нужно надевать объемную одежду. В связи с этим люди перестают обращать внимание на увеличившийся в размере живот и появившиеся бока.

Чтобы избежать набора лишнего веса, нужно контролировать количество потребляемых калорий в сутки. Важно постараться исключить из рациона сладости и жареную пищу. Также необходимо не забывать пить много воды, можно употреблять разогревающие чаи – облепиховый, липовый, имбирный.

Диетолог считает, что нужно обеспечить двигательную активность. Гулять можно в обеденный перерыв, поскольку днем не так сильно холодно. Врач настаивает на достаточном количестве сна, поскольку хронический недосып провоцирует набор лишних килограммов из-за дисбаланса гормонов.

Еще одним советом является чистка зубов. Некоторым такая рекомендация может показаться странной, но у многих в голове откладывается мысль, что еда уже съедена, поэтому нужно осуществить гигиеническую процедуру.