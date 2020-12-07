 

Агата Муцениеце в образе невесты заинтриговала поклонников

07.12.2020, 17:42, Разное

Российская актриса Агата Муцениеце заинтриговала поклонников роликом, на котором она предстала в образе невесты. В социальной сети Instagram она обнародовала видео, где в белом платье идет к океану на Мальдивах.
Несколько дней назад Агата Муцениеце отправилась в отпуск со своими детьми. Она активно делится фотографиями и видео с отдыха на Мальдивах. Один из роликов оказался очень интригующим. На нем бывшая жена Павла Прилучного предстала в образе невесты. Она надела длинное платье белого цвета, а на голове знаменитости присутствовал венок в тон к небольшому алому букету.

Поклонники предположили, что этим роликом Агата Муцениеце решила намекнуть на существование новых отношений. Сама же она предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Журналисты уже успели подсчитать, во сколько актрисе обходится отдых на Мальдивах. Вилла, которую она рекомендовала, стоит 70-100 тысяч рублей в сутки.



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