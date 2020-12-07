ХI Всероссийский конгресс «Детская кардиология 2020» пройдет 10-12 декабря

07.12.2020, 17:40, Разное



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Организаторы сообщают, что особое внимание будет уделено инфекционным поражениям сердечно-сосудистой системы, в том числе при коронавирусной инфекции. Впервые вместе с иностранными коллегами будет проанализирована информация и обобщен мировой опыт лечения и реабилитации детей, перенесших коронавирусную инфекцию.

«Мы посвятим этому отдельный пункт нашей программы. Особенность коронавирусной инфекции в том, что она является триггером очень многих специфических патологических состояний»,- сообщила накануне Председатель Конгресса, главный детский кардиолог Минздрава России, профессор Мария Александровна Школьникова.

Традиционно пройдут лекции, вебинары и мастер-классы ведущих российских и зарубежных экспертов по актуальным научным и практическим вопросам детской кардиологии. Участие в Конгрессе подтвердили руководители отечественных кардиологических и кардиохирургических школ, а также директор Исследовательского центра болезней Кавасаки, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) Джейн Бернс и другие ученые мирового уровня.

Организаторы мероприятия – «Ассоциация детских кардиологов России», Минздрав России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева, Фонд международного медицинского кластера.

Конгресс пройдет в онлайн-формате. По вопросам аккредитации СМИ, интервью с участниками Конгресса – (903) 612-21-00; [email protected]