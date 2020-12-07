 

“Мусоров собрался вызвать?”. Представитель омбудсмена Денисовой избил охранника в ресторане на Донбассе 

07.12.2020, 17:30, Новости дня

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отстранила от должности своего представителя в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского на время служебной проверки. Об этом 7 декабря она сообщила на своей странице в Facebook.

Денисова заявила, что инициировала служебную проверку в отношении Лисянского. Она продлится до 21 декабря и по ее результатам примут “соответствующие меры реагирования”.

Омбудсмен рассказала, что Лисянский сообщил ей о произошедшем утром 6 декабря.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4718096008263111

Видео драки Лисянского с охранником ресторана в Святогорске Донецкой области опубликовали местные СМИ на своих источниках. 

“Ты что, Мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал, что ли?”, – спрашивал Лисянский охранника во время драки.

ВИДЕОВидео: Karachun Media / YouTube

Об инциденте 6 декабря рассказал владелец заведения Вячеслав Твердохлеб на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Лисянский находясь в состоянии алкогольного опьянения отказался уходить из ресторана в 22.00 (временем, которым сейчас ограничена работа заведений общественного питания из-за карантина). В следствии чего охранник заявил, что вызовет полицию и началась драка. 

https://www.facebook.com/tbslav/videos/3528400243881326/

7 декабря в Славянскиом отделе полиции Донецкой области сообщили, что открыли уголовное производство после драки в ресторане, которая произошла около 1.00 6 декабря.

“В полицию обратились работники развлекательного заведения с сообщением, что у них в кафе происходит драка. Во время конфликта пострадал охранник. Для оказания медицинской помощи 56-летнего мужчину доставили в травматологический пункт. Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для “оранжевой” зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
работу хостелов (отели могут работать);
работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что “карантин выходного дня” продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения “оранжевой” зоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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