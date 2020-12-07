 

Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео

07.12.2020, 17:30, Новости дня

18-летний сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) Архип 7 декабря на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен в трусах во время выполнения упражнений на пилоне.

“По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс), это – самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься  pole dance. Если вы тоже хотите начать, могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков”, – рассказал сын Тарзана.

В комментариях он отметил, что опубликовал архивное видео, на котором запечатлена сдача экзамена по программе pole dance для начального уровня. Во время выполнения элементов на пилоне, Архип Глушко периодически сверялся с конспектом.

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Публикация от * * (@grek_grex)

Архип Глушко родился в 2002 году, а в 2003 его родители зарегистрировали брак. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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