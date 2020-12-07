 

В ДР Конго умер еще один украинский миротворец

07.12.2020, 17:30, Новости дня

В Демократической Республике Конго умер старший солдат Сергей Савченко из состава миротворческой миссии ООН. Об этом 7 декабря сообщил помощник командира по связям с СМИ в 18 отдельном вертолетном отряде Юрий Кульпа на Facebook-странице отряда.

“6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата”, – написал Кульпа.

Скриншот: Юрій Кульпа / Facebook

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

Савченко стал вторым погибшим украинским военным в этой миссии за последний месяце – 23 ноября стало известно о смерти еще одного военнослужащего от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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