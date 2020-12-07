 

Британский авианосец «Принц Уэльский» затопило

07.12.2020, 17:16, Новости дня

Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» не сможет покинуть Портсмут до весны 2021 года из-за затопления машинного отделения.

Когда корабль стоял в порту, произошел разрыв пожарной магистрали и десятки тонн забортной воды вылилось в машинное отделение, затопив электрооборудование. Откачать воду удалось только через сутки, передает «Российская газета». Из-за аварии авианосец не сможет отправится на учения в США и будет вынужден оставаться в порту до весны.

Авария на британском авианосце HMS Prince of Wales. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/PwwSfVeMWv

— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 7, 2020

«Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть», – сообщил британскому изданию The Sun источник в Королевских ВМС.

В настоящее время на приколе стоит однотипный корабль «Королева Елизавета» из-за неисправности гребного винта.

«Принц Уэльский» способен нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, четыре вертолета, однако в случае необходимости может временно принять на борт около 70 летательных аппаратов. Водоизмещение авианосца составляет 65 тыс. тонн, длина – 280 метров. Корабль обошелся бюджету Великобритании в 3 млрд фунтов стерлингов (3,75 млрд долларов).

Первый раз «Принц Уэльский» вышел в море в сентябре 2019 года. 



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