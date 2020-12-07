 

В возрасте 104 лет от короновирусной инфекции скончалась Агата Кристи

07.12.2020, 17:03, Разное

Известнейший автор детективов Агата Кристи была госпитализирована в Госпиталь ветеранов Фолклендской войны в Бирмингеме 1 декабря с подозрением на COVID-19.

За жизнь писательницы боролись лучшие врачи. 5 декабря медики сделали обнадёживающий прогноз, однако, через сутки состояние Кристи ухудшилось, врачи ввели её в медикаментозную кому. Писательница покинула мир сегодня ночью не приходя в сознание.

В Лондоне объявлен трёхдневный траур. Прощание с Агатой Кристи пройдёт 8 декабря в Вестминстерском дворце. Церемонию планируют посетить экс-королева Елизавета II, премьер-министр Борис Джонсон и члена Палаты лордов.

Книги писательницы изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. Агата Кристи — Нобелевский лауреат по литературе — 1974 года. Свой последний детективный роман «Объявлено убийство» Кристи написала в 1989 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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