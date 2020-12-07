Рождественский экспресс: принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Эдинбург

07.12.2020, 16:56, Разное

Пусть пока заграничные туры для монарших персон невозможны, принц Уильям и Кейт Миддлтон все же отправились в многодневную поездку – по родной стране. На королевском поезде герцог и герцогиня Кембриджские планируют побывать в городах Англии, Шотландии и Уэльса, чтобы поддержать своих подданных в это нелегкое время и отдать дань уважения работе всех тех, кто стоит на передовой во время пандемии коронавируса. Первой остановкой на их маршруте стал Эдинбург, столица Шотландии. Пара сошла с поезда на вокзале Эдинбург-Уэверли под звуки самых рождественских композиций – Jingle Bells и Santa Claus Is Coming To Town – в исполнении волынщика.

Поблагодарив за такое приветствие, Уильям и Кейт отправились на встречу с работниками Шотландской скорой помощи в Ньюбридже, где поблагодарили их за самоотверженность и хорошую работу.

В своих образах Кейт и Уильям предпочли сине-голубую гамму. Принц надел темно-синее пальто, дополнив его шарфом в шотландскую клетку, а герцогиня вновь появилась в голубом пальто от своего любимого бренда Catherine Walker, которое впервые она надевала в 2018-м в рамках норвежского тура.

Напомним, тур герцога и герцогини Кембриджских завершится уже завтра, во вторник. Причем, финальной точкой их маршрута станет Виндзор, где они встретятся с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским. К ним присоединятся также принц Чарльз и герцогиня Камилла, чтобы сделать первое официальное совместное фото всех трех пар в линии престолонаследия.