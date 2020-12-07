 

Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно

07.12.2020, 16:50, Разное

Врач раскритиковал предложение своего коллеги. По мнению телеведущего, предстоящие новогодние праздники – единственное светлое пятно в жизни россиян. “На здоровье граждан плохо влияет изоляция”, – подчеркнул Александр Мясников.

Специалист уверен: слова Геннадия Онищенко только спровоцируют недовольство среди россиян. В своем телеграм-канале Мясников порекомендовал бывшему руководителю Роспотребнадзора почаще общаться с простыми гражданами.

Телеведущий также не согласился с утверждением, что от длинных праздников страдает экономика. Мясников отметил, что в нынешних условиях такие слова звучат неумно. “Он (Геннадий Онищенко. – Прим.ред.) последний год где был?”, – возмутился врач.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора заявил, что январские праздники негативно сказываются на здоровье граждан. По его словам, первые дни нового года – самый напряженный период для работников скорой помощи.

И если раньше масштаб алкогольных отравлений и травм в праздники смягчался за счет того, что многие россияне улетали в другие страны, то в наступающем году такого не будет, выразил мнение Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!



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