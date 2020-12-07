Ирина Пегова решила худеть после заниженных оценок в «Ледниковом периоде»

07.12.2020, 16:48, Разное

Российская актриса Ирина Пегова планирует срочно худеть после низких оценок, которые были поставлены на последнем прокате в проекте «Ледниковый период». Пара получила 11,86 балла за номер.

Ирине Пеговой обычно ставят высокие оценки за артистизм, поскольку актриса обладает невероятной харизмой. При этом знаменитость имеет не совсем стандартную фигуру. В первых выпусках «Ледникового периода» внешний вид Пеговой играл ей на пользу, а сейчас, напротив, мешает.

В десятом выпуске актриса предстала в образе Екатерины, а ее партнер перевоплотился в Петра Первого. За артистизм члены жюри поставили высокие баллы, а за технику оценки были снижены. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявили, что программа насыщенна поддержками, но ноги Пеговой – не совсем ровные. К тому же выезды оказались лучше, нежели входы, а это судья считает непрофессиональным.

На этот факт обратили внимание и зрители. Они заметили, что партнеру очень тяжело поднимать актрису. На этом фоне знаменитость начала худеть, чтобы улучшить свои позиции на проекте. Пегова чувствует, что ее партнеру не совсем комфортно, поэтому готова поменять рацион питания, отказавшись от вредной еды.

Актриса перестала употреблять жирную пищу. Она стала есть еду в отварном и запеченном видео, порции стали меньше, к тому же Пегова начала пить много воды и включила в рацион кисломолочные продукты.