 

“Яблоко от яблони”: Сергей Лазарев опубликовал видео зажигательного танца 6-летнего сына

07.12.2020, 16:48, Разное

Популярный российский певец Сергей Лазарев показал на видео танцующего сына. Маленький Никита ритмично двигался под музыку на детской вечеринке. Соответствующим роликом артист поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
В описании к публикации Лазарев намекнул, что сын очень похож на него. Он также пожелал подписчикам активного и динамичного дня. На обнародованном ролике Никита Лазарев исполняет зажигательный танец. Он отошел от других детей, чтобы была возможность размахивать головой и руками в разные стороны.

В комментариях к публикации многие отметили, что сын действительно похож на звездного отца. К тому же пользователи подчеркнули, что мальчик не лезет вперед, чтобы не задеть других, а, значит, является очень воспитанным.

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. В 2016 году стало известно, что у него есть сын Никита, до этого он скрывал появление на свет наследника. Осенью 2019 года в эфире программы «Секрет на миллион» певец рассказал, что суррогатная мать выносила для него дочь Анну. Детей родили разные женщины, но они являются родными братом и сестрой по обоим родителям.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Защита губернатора Фургала обжаловала его арест в суде

13.10 / Сергей Соседов призвал прекратить травлю Поргиной из-за пенсии

04.10 / Зачем умерла Софья? – Личное мнение

03.08 / Джеймс Ван Дер Бик рассказал романтичную историю знакомства с женой по случаю 10-й годовщины свадьбы

09.07 / Врач Маргарита Подобед опровергла главные мифы о вреде хлеба и молока

07.11 / Мнение: О величайшем поражении Америки

03.10 / Мнение: Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

13.11 / Аналитики назвали сроки начала отмены ограничений из-за пандемии

28.06 / Мнение: Бог с циркулем

20.11 / Samsung готовит первый неубиваемый смартфон с поддержкой новейших технологий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска