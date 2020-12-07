“Яблоко от яблони”: Сергей Лазарев опубликовал видео зажигательного танца 6-летнего сына

07.12.2020, 16:48, Разное

Популярный российский певец Сергей Лазарев показал на видео танцующего сына. Маленький Никита ритмично двигался под музыку на детской вечеринке. Соответствующим роликом артист поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Лазарев намекнул, что сын очень похож на него. Он также пожелал подписчикам активного и динамичного дня. На обнародованном ролике Никита Лазарев исполняет зажигательный танец. Он отошел от других детей, чтобы была возможность размахивать головой и руками в разные стороны.

В комментариях к публикации многие отметили, что сын действительно похож на звездного отца. К тому же пользователи подчеркнули, что мальчик не лезет вперед, чтобы не задеть других, а, значит, является очень воспитанным.

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. В 2016 году стало известно, что у него есть сын Никита, до этого он скрывал появление на свет наследника. Осенью 2019 года в эфире программы «Секрет на миллион» певец рассказал, что суррогатная мать выносила для него дочь Анну. Детей родили разные женщины, но они являются родными братом и сестрой по обоим родителям.