«Мясники» из «Инстаграма»

07.12.2020, 16:40, Разное

Как работает «серый» рынок эстетической медицины и почему это никак не остановить. 18+.

В эпоху «Инстаграма» «серая» зона эстетической медицины приобретает поразительные масштабы: миллионы страниц липовых клиник, врачей-самоучек без медицинского образования и лицензий, проплаченная реклама, накрученные лайки и подписчики. В новой реальности люди склонны больше верить соцсетям, чем документам. В результате сотни тысяч рублей, заплаченные за красоту, оборачиваются уродством или летальным исходом. Как «серая» зона эстетической медицины с каждым годом становится все больше и почему ее никто не контролирует, разбиралась «Новая газета». Петр Саруханов / «Новая газета»

Работа без лицензии

В начале лета 2020 года в Санкт-Петербурге умерла 62-летняя София Снигирева, известный в городе врач-педиатр. За три дня до этого, в разгар карантина, ей сделали косметологическую операцию в клинике «Анна», у которой не было лицензии на оказание подобных услуг.

Коррекцию возрастных изменений лица и блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз. — Ред.) Снигиревой провел пластический хирург Гурам Папиашвили, который является бенефициаром клиники. Через 12 часов после процедуры женщину выписали домой, где ей стало плохо, а затем госпитализировали в НМИЦ им. В.А. Алмазова, но было слишком поздно.

По предварительной информации, причина гибели — септический шок с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Фигурантами по нему проходят хирург Гурам Папиашвили и анестезиолог Сергей Копцов.

Клиника «Анна» входит в ООО «Уни Дент Приморская», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано Гурамом Папиашвили в 2012 году. Компания занималась оказанием стоматологических услуг, производством медицинских аппаратов, а также медицинской деятельностью. В частности, до 2018 года у клиники была лицензия на проведение пластических операций в амбулаторных условиях, но после изменения правил лицензирования компания не смогла получить разрешение на эстетическую хирургию.

Однако, как рассказала адвокат семьи погибшей, управляющий партнер адвокатского бюро «Онегин» Ольга Зиновьева, все это время на сайте «Анны» было указано, что

клиника продолжает проводить пластические операции. Также там была опубликована прежняя лицензия от 2014 года, которая являлась недействительной.

На момент написания статьи сайт клиники уже недоступен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Уни Дент Приморская» в 2019 году составила 15,2 миллиона, а чистая прибыль — 3,4 миллиона.

Как пишут санкт-петербургские СМИ, хирург Гурам Папиашвили был знакомым Софии Снигиревой. У него более 20 лет медицинского стажа. В 1984 году он окончил Первый Ленинградский мединститут им. Академика И.П. Павлова, прошел клиническую интернатуру по хирургии в Тихвинской центральной больнице, ординатуру в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Но несмотря на внушительный стаж, после того как Снигиревой стало плохо, Папиашвили повел себя странно с профессиональной точки зрения. Он не вызвал скорую, не направил пациентку в другую больницу. И только после того, как родственники пострадавшей забили тревогу, ее госпитализировали в больницу, где помочь уже не смогли.

«Новая газета» попыталась связаться с адвокатом потерпевшей стороны Ольгой Зиновьевой, однако она не ответила на вопросы корреспондента в соцсетях и не взяла трубку.

Фото: ТАСС

Помимо уголовного дела также идет административное разбирательство о привлечении ООО «Уни Дент Приморская» к ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). По данным «СПАРК-Интерфакс», истцом является территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу, который просит назначить клинике штраф в 100 тысяч рублей. Дело находится на стадии обжалования.

По какой причине Росздравнадзор как надзорный орган в сфере здравоохранения вовремя не отреагировал на то, что клиника «Анна» незаконно оказывала хирургические услуги, неизвестно.

Почти 70% клиник работают с нарушениями

В 2018 году после ряда смертельных исходов в российских клиниках пластической хирургии заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору проверить все клиники, имеющие лицензию на оказание услуг по пластической хирургии.

В результате выяснилось, что почти 70% клиник работают с нарушениями.

Всего ведомство проверило 1257 медорганизаций. В 820 из них выявили более 3200 нарушений

обязательных требований при оказании медицинской помощи (68,1% от проверенных).

Как отметили в ведомстве, нарушения, негативно влияющие на здоровье, выявлены в основном в частных клиниках в Бурятии, Башкортостане, Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, а также в центральных регионах, в частности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Самыми частыми нарушениями специалисты назвали следующие показатели:

отсутствие круглосуточного медицинского наблюдения и лечения пациентов, в том числе при необходимости проведения им реанимационных мероприятий;

использование незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств и медизделий;

использование лекарственных средств с истекшим сроком годности;

отсутствие необходимого медицинского оборудования, в том числе для оказания помощи при жизнеугрожающих состояниях (дефибриллятор, мешок Амбу, переносной набор для реанимации, укладки для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке и др.);

недостаточная профессиональная подготовка специалистов.

После масштабной ревизии Росздравнадзора деятельность семи медицинских организаций была приостановлена в суде. Еще 252 клиники закрылись сами, в частности 65 в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. В 2020 году плановые проверки клиник Росздравнадзор не проводил.

Между тем проверки ведомства совершенно не коснулись клиник, подобных «Анне», которые работают без лицензий, не состоят в Едином реестре Росздравнадзора, а значит, там не проходят плановые проверки. Это так называемая «серая» зона эстетической медицины, где работают не только без соответствующих лицензий, но и без медицинского образования, а пациентам после приходится годами исправлять последствия косметологических вмешательств.

На вопрос «Новой газеты» о том, как Росздравнадзор контролирует деятельность «серых» клиник и косметологов, в ведомстве ничего не ответили, зато прислали «Памятку пациенту при выборе клиники для проведения пластической операции».

«Вопиющий беспредел в «серой» зоне»

Клиник и врачей, работающих без официального разрешения, с каждым годом становится все больше. Одной из причин роста эксперты называют ужесточение государственных требований к получению лицензии.

«С одной стороны, наше государство все более жестко регулирует те клиники, которые работает «в белую», у кого есть лицензия. Но с другой стороны, у нас какой-то совершенно вопиющий беспредел творится в «серой» зоне», — рассказывает юрист Алена Барсова. — Люди делают что хотят, а их деятельность никто не контролирует. И даже пострадавшие пациенты не пишут заявления в органы, опасаясь то ли бюрократической волокиты, то ли осуждения, мол, сама пошла».

Процедура по увеличению губ

В 2018 году в сфере эстетической медицины произошли серьезные законодательные изменения. Дело в том, что в силу вступил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» (приказ Минздрава РФ № 298н), после чего получить лицензию стало довольно сложно.

Например, клиника должна находиться в отдельно стоящем нежилом здании, а также иметь реанимацию и рентгеновский кабинет, оснащенный дорогим медицинским оборудованием, цену которого можно сравнить со стоимостью нескольких квартир в Москве, отмечает Барсова.

Ужесточились требования и к медперсоналу. К примеру, теперь на один кабинет должно быть не менее одного пластического хирурга и одной медсестры. Кроме того, врач не должен отвечать более чем за 10 коек, а в каждом отделении должен быть заведующий.

Из-за ужесточения требований все больше клиник начинают работать без лицензий, попадая в «серую» зону, где нет никаких проверок вплоть до обращения пострадавших в правоохранительные органы или смерти пациента.

«Серый» рынок пластической хирургии и косметологии развивается, потому что правоохранительные органы плохо реагируют на все наши заявления, — говорит медицинский юрист Юлия Казанцева. — Когда нанесен тяжкий вред здоровью либо наступает смерть — вот тогда только начинают возбуждать дела».

Помимо «серого» рынка в области эстетической медицины эксперты выделяют и «черный» рынок.

Под этим понятием подразумевают людей, выдающих себя за врачей-косметологов или пластических хирургов, но на деле не имеющих соответствующего образования и квалификации.

«Особенно их деятельность процветает в «Инстаграме» или во «ВКонтакте», — отмечает Казанцева. — Они на страничках пишут, что якобы врачи. Люди смотрят на их работы — красивые картинки, обработанные в фотошопе, записываются к ним, не проверяя документов, а потом получают различные осложнения».

Но даже если клиент спросил диплом, без помощи специалиста не всегда возможно понять, подлинный ли он. По словам Казанцевой, не редки случаи, когда косметологи предоставляют фальшивые дипломы и лицензии даже в клиники, куда приходят устраиваться на работу. Раскрыть обман сразу удается далеко не всегда.

Смерть на массажном столе

В июле 2019 года прямо на массажном столе косметологического кабинета умерла 29-летняя Элина Бабичева. Причиной смерти стал анафилактический шок, вызванный введением токсической дозы лидокаина.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) завели в отношении косметолога Юлии Качан, в чьем кабинете умерла девушка. На какую именно процедуру пришла Бабичева, до сих пор неизвестно. Качан утверждала, что клиентка приехала на массаж тела. Однако, как сообщали СМИ, на теле Бабичевой были видны следы от медицинской иглы.

В результате следственные органы выяснили, что Качан не имела высшего медицинского образования, также у нее не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В октябре 2020 года Качан была осуждена на два года колонии общего режима.

Семинар Емельяна Брауде. Скриншот

Дело Элины Бабичевой стало одним из самых резонансных в области эстетической медицины за последнее время еще и потому, что Юлия Качан была ученицей широко известного в этой сфере Емельяна Брауде, которого называют «мясником из «Инстаграма».

«Секта ТП»

Впервые Емельян Брауде появился на рынке эстетической медицины в качестве курьера косметологических препаратов. Медицинского образования и врачебной практики у него никогда не было. Однако в декабре 2017 года он начал организовывать мастер-классы для косметологов, где обучал своим «авторским» инъекционным методикам с провокационными названиями, например «Тугая писечка», «Губы дьявола», «Углы Джоли», «Лисьи глазки», «Щечки-яблочки» и другие.

Сам Брауде не скрывает, что у него нет медицинского образования, а для демонстрации своих работ в соцсетях он использует фотошоп.

При этом он называет себя ведущим экспертом в косметологии. Также он открыто игнорирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и делает инъекции, где угодно. Поэтому, судя по соцсетям Брауде, он проводит процедуры в полуподвальных помещениях, без перчаток, халата и других средств гигиены. Пациентка при этом может еще и прикуривать от сигареты, как показано на одном из видео.

«Губы дьявола»

В разговоре с «Новой газетой» Брауде заявил, что медицинское образование в косметологической деятельности не дает ровным счетом ничего.

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