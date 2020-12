Сийярто пытался пожаловаться в ЕС на Украину, но на это никто не отреагировал – журналист

07.12.2020, 16:36, Новости дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 декабря на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза хотел обсудить ситуацию на Закарпатье, однако никто из европейских коллег не поддержал его инициативу. Об этом в Twitter сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

“Сегодня на заседании Совета по иностранным делам ЕС министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине. Никто на это не отреагировал”, – отметил журналист.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага “Правого сектора” говорит, что знает каждого, “кто получал паспорта или гранты от мадьяр”. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область. В тот же день Сийярто пожаловался на Украину в Альянс.

3 декабря Сийярто заявил, что СММ ОБСЕ якобы запретили общаться с венграми в Закарпатской области.