Путин поговорил с Меркель об Украине – Кремль

07.12.2020, 16:36, Новости дня

7 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

По ее данным, лидеры стран говорили и о ситуации в Нагорном Карабахе, и о конфликте на Донбассе.

“В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках контактной группы “Мерами по усилению режима прекращения огня”. Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений “нормандской четверки”, принятых год назад на саммите в Париже”, – говорится в сообщении.

В Кремле утверждают, что во время разговора было “указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств”.

“Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины”, – объяснили в пресс-службе российского президента.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.