 

Мейвезер решил вернуться на ринг. Он будет боксировать с YouTube-блогером

07.12.2020, 16:36, Новости дня

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер выйдет в ринг против популярного американского YouTube-блогера Логана Пола. Об своем решении Мейвезер объявил в Instagram 7 декабря.

В рекламном ролике организаторы шоу уточнили, что бой анонсирован на 20 февраля. Его покажут на платной системе Fanmio. По информации на сайте системы, просмотр будет стоить от $25 до $70.

Пока неизвестно, где пройдет бой, по каким правилам и сколько будет раундов.

Последний раз Мейвезер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Пол в ноябре прошлого года дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI, пишет Tribuna. 

Из последних своих боев Мейвезер известен схваткой с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Бой завершился в 10-м раунде победой боксера.

Пол на фоне Флойда не умеет боксировать, но он на 18 лет моложе, на 24 кг тяжелее и на 20 см выше, пишет Sports.ru.

У Пола в YouTube 22,6 миллионов подписчиков и 18,6 млн – в Instagram. У Мейвезера в Instagram 24,2 млн.

Мэйвезер – непобежденный чемпион мира в пяти весовых категориях. Он одержал победу в своем последнем бою в карьере 12 сентября 2015 года и остался непобежденным, выиграв 49 поединков из 49. Мейвезер вышел на первое место в списке лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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