 

Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале

07.12.2020, 16:36, Новости дня

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневный тур по Великобритании. Ролик с участием принца Уильяма и его жены Кэтрин, ожидающих посадки на лондонском железнодорожном вокзале Юстон, опубликован 7 декабря на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

На одном из фрагментов видео запечатлено, как жена принца Уильяма пританцовывает под рождественскую мелодию Merry Christmas Everyone в исполнении британского певца Шейкина Стивенса.

Герцогиня Кембриджская была одета в дизайнерское пальто бренда Alexander McQueen, дополнив образ клетчатым шарфом, отмечается на странице в Twitter, отслеживающей ее образы.

It looks like the Duchess is in her @McQueen coat and Strathearn tartan scarf for the start of the #RoyalTrainTour. pic.twitter.com/cWLcXF6U0o
— WhatKateWore.com (@WhatKateWore) December 6, 2020

В пути супруга принца Уильяма успела переодеться, так как уже в Эдинбурге она вышла из вагона поезда в пальто синего цвета.

Как отмечает Harper’s Bazaar со ссылкой на пресс-релиз Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские за три дня проедут на королевском поезде порядка 1250 миль (около 2000 км).

Во время путешествия они встрется с представителями различных профессий, чтобы поблагодарить их за достижения в работе.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Российский рэпер Баста собирается в Киев. В Госпогранслужбе говорят, что не пустят его в Украину

20.09 / Stars and Stripes – ещё один шаг против «напористой» России — НАТО открыло в США Атлантическое командование

18.09 / “Евросолидарность” думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

30.08 / За год до ухода из власти популярность Меркель достигла рекордных высот

10.08 / ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов

30.11 / Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan в РФ останется без дизеля

08.08 / Глава Евросовета предложил провести европейскую экспертизу по взрыву в Бейруте

31.07 / Законодатели США не достигли договоренности о новом пакет помощи в связи с коронавирусом

30.06 / Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

25.07 / Пушков обвинил во лжи польского аналитика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска