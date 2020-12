Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале

07.12.2020, 16:36, Новости дня

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневный тур по Великобритании. Ролик с участием принца Уильяма и его жены Кэтрин, ожидающих посадки на лондонском железнодорожном вокзале Юстон, опубликован 7 декабря на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

На одном из фрагментов видео запечатлено, как жена принца Уильяма пританцовывает под рождественскую мелодию Merry Christmas Everyone в исполнении британского певца Шейкина Стивенса.

Герцогиня Кембриджская была одета в дизайнерское пальто бренда Alexander McQueen, дополнив образ клетчатым шарфом, отмечается на странице в Twitter, отслеживающей ее образы.

It looks like the Duchess is in her @McQueen coat and Strathearn tartan scarf for the start of the #RoyalTrainTour. pic.twitter.com/cWLcXF6U0o

— WhatKateWore.com (@WhatKateWore) December 6, 2020

В пути супруга принца Уильяма успела переодеться, так как уже в Эдинбурге она вышла из вагона поезда в пальто синего цвета.

Как отмечает Harper’s Bazaar со ссылкой на пресс-релиз Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские за три дня проедут на королевском поезде порядка 1250 миль (около 2000 км).

Во время путешествия они встрется с представителями различных профессий, чтобы поблагодарить их за достижения в работе.