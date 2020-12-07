Мнение: невыездные за 150 долларов

07.12.2020, 16:28, Разное

Четыре миллиона моих российских сограждан не могут выехать за пределы моей горячо любимой родины даже на ковидный отпуск в Турцию, потому что должны кому-то 150 долларов (10 тысяч рублей) или чуть больше.

Это около 3% всего российского населения.

Речь не идет о каких-то кошмарных долгах. Что такое десять тысяч рублей? Это чуть меньше средней российской пенсии, но ясное дело, что на эту пенсию никто из российских стариков по заграницам не мотается.

Интересно, кто идет в России в суд, чтобы ограничить право человека на свободу передвижения за сумму долга в 30 тысяч рублей? “Согласно действующим в России правилам, ограничить гражданина в праве выезда из страны можно, если его долг превышает цифру в 30 тысяч рублей, по некоторым видам задолженности ограничения начинают действовать при наличии задолженности в 10 тысяч рублей.”

Почему нельзя по суду начать вычеты из зарплаты, арестовать счета должника, конфисковать машину или любую недвижимость за неуплату?

Если исключить просрочку уплаты по алиментам, то какое отношение частный долг дяди Пети товарищу Иванову имеет к государству или пограничникам?

Ответ простой – никакого, если вы не живете в поле чудес в стране по имени Россия.

Это не критика, я лично хочу внедрить такое же правило в Северной Америке – мне тут два товарища должны 150 долларов – проиграли, поставив на Трампа, и никак не отдают.

И я думаю, что было бы неплохо запретить им выезд куда-либо, пусть страдают там, где живут.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pristavy-1587887380.html