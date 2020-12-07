Семья блогера Reeflay решила помочь родственникам погибшей в эфире девушки

07.12.2020, 16:22, Новости дня

Семья блогера Reeflay, в квартире которого во время прямого эфира умерла девушка, окажет помощь в ее похоронах, рассказал адвокат обвиняемого Евгений Кулагин.

«Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентины. Она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с этой родственницей, уже решен вопрос, что они ей помогут. И родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная», – передает словам адвоката РИА «Новости».

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе стрима девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.