 

Семья блогера Reeflay решила помочь родственникам погибшей в эфире девушки

07.12.2020, 16:22, Новости дня

Семья блогера Reeflay, в квартире которого во время прямого эфира умерла девушка, окажет помощь в ее похоронах, рассказал адвокат обвиняемого Евгений Кулагин.

«Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентины. Она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с этой родственницей, уже решен вопрос, что они ей помогут. И родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная», – передает словам адвоката РИА «Новости».

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе стрима девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Назван размер средней зарплаты учителей в Москве по итогам 2020 года

07.11 / “Значимая веха”. Украина начала реэкспорт газа

09.11 / Экс-глава Минприроды назначен первым замруководителя избирательного штаба ЕР

11.11 / До конца года привить от коронавируса запланировали не менее 1,5 млн россиян

10.07 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

21.08 / DM – британским врачам рекомендовали говорить пациентам правду про их ожирение

19.08 / Спрос на нефть в мире восстановился до 90% от докризисного

12.08 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

08.12 / Санду решила обсудить с Россией утилизацию боеприпасов в Приднестровье

12.08 / Экс-нардепа Шепелева приговорили к семи годам тюрьмы за побег из-под стражи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска