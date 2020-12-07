Володин: Россия заинтересована в сильной Киргизии

07.12.2020, 15:56, Разное

Володин и Мамытов обсудили возобновление авиасообщения между странами после отмены коронавирусных ограничений. Те, кто приезжает работать из Киргизии, должны получить в России необходимную поддержку, отметил спикер ГД.

Вопросы транспорта, а также пограничного сотрудничества и трудовой миграции он предложил обсудить в профильных комитетах. Володин поручил думскому комитету по делам СНГ координировать проработку этих вопросов.

Коснулись главы парламентов и темы изучения русского языка в Киргизии. С его знанием гражданам республики проще устроиться на работу в Россию, подчеркнул Володин.

Для Киргизии официальный статус русского языка очень важен, отметил Мамытов. Большинство участников конституционного совещания высказалась за его сохранение как официального, добавил глава Жогорку Кенеша.

Володин призвал киргизского коллегу внимательно отнестись к работе над новой Конституцией. “Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером”, – сказал спикер Госдумы.

Он напомнил о принятии поправок к российской Конституции. Они направлены на защиту суверенитета и рост благосостояния граждан, подчеркнул спикер ГД.

Мамытов также поблагодарил Россию за поставку медицинских грузов и другую гуманитарную помощь в разгар пандемии коронавируса. Благодаря этому удалось преодолеть пик заболеваемости, сказал он.

Говоря о сотрудничестве и интеграции, Володин отметил, что для некоторых стран приоритетно сближение с Западом, но когда становится тяжело, они просят помощи у России. “При всех коврижках Европы, никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ”, – подчеркнул спикер.

Мамытов заверил, что партнерство с Россией остается приоритетом для Киргизии. Он пригласил Володина посетить республику.