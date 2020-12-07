Названы повышащие риск заражения коронавирусом продукты

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07.12.2020, 15:54, Разное

Врач-терапевт Ольга Бурдакова назвала продукты, которые могут повышать риск заражения коронавирусом. В запретный список попали изделия из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара. К тому же не рекомендуется пить алкоголь, кофе и крепкий чай.
Ключевым понятием в данном случае является кислотно-щелочной баланс. Его нормальные показатели необходимы для корректной работы организма. При нем все ферменты оптимально функционировать. К снижению иммунитета приводит употребление продуктов, смещающих кислотно-щелочное равновесие.

Иммунные клетки функционируют правильно при слабощелочной среде. Показатели смещаются в сторону окисления при употреблении коровьего молока, белой муки, спиртных напитков и коровьего молока. Последнее рекомендуется заменить на растительное или же козье. Что касается белой муки, то вместо нее нужно употреблять цельнозерновую. Привычное сливочное масло необходимо заменить на топленое. Корректировка питания поможет поддерживать на должном уровне иммунитет.



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