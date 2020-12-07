В Сети появились характеристики Nokia 5.4: Snapdragon 662, 48 Мп и 4000 мА•ч

07.12.2020, 15:54, Разное

Новое устройство уже до конца текущей недели может представить компания HMD Global. В Сети сообщают, что характеристики Nokia 5.4 включают в себя камеру на 48 мегапикселей, батарею в 4000 мА•ч и процессор Snapdragon 662.

Новое поколение смартфона, скорее всего, будет внешне похожим на версию Nokia 5.3. При этом новинка получит однокристальный чипсет Snapdragon 662 от Qualcomm, дополненный 4-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для записи любого вида контента можно использовать флэш-накопитель на 128 гигабайт. Работает Nokia 5.4 на десятой версии операционной системы Android.

Дисплей девайса получил диагональ в 6,39 дюйма, а также разрешение формата HD+. При этом размеры 182-граммового смартфона составляют 75,99 x 160,97 x 8,7 миллиметра. Кроме порта формата USB-C, новинка оснащена традиционным аудио-разъемом для подключения наушников.

Основная камера Nokia 5.4 состоит из четырех датчиков, пары 2-мегапиксельных, 5- и 48-мегапиксельного. Селфи-объектив в аппарате установлен с разрешением в 16 миллионов пикселей. Вместительность аккумуляторной батареи устройства равен 4 тысячам мА•ч. На рынок девайс выйдет в двух цветах корпуса, фиолетовом и синем. Информации о других данных, как и о стоимости гаджета, пока нет.