Первых 17 добровольцев в Индии привили российской вакциной «Спутник V»

07.12.2020, 15:54, Разное

В Индии стартовала кампания по вакцинации от вируса SARS-CoV-2. Первых 17 здоровых добровольцев привили российской вакциной «Спутник V».

Заведующий отделом клинических исследований больницы Noble доктор Раут проинформировал агентство ANI, что за добровольцами в ходе контролируемого исследования, включающего изучение безопасности и иммуногенности, будут постоянно наблюдать медицинские сотрудники. Вдобавок ко всему, через три недели им снова введут очередную дозу вакцины от COVID-19.

Примечательно, что в ходе второго этапа изучения вакцины от SARS-CoV-2 будет задействовано уже 100 добровольцев, а в третьем – порядка полторы тысячи местных жителей. К слову, Индия занимает 2 место среди стран мира по числу инфицированных КОВИДОМ, пишет РИА Новости.