Каждая неделя локдауна увеличивает потребление алкоголя

07.12.2020, 15:52, Разное



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Ученые опросили около 2 тысяч американцев в возрасте старше 18 лет в марте-апреле 2020 года, во время национального локдауна. Большая часть участников не ходила на работу в течение месяца, 72% оставались дома в среднем 21 час в день.

Около трети участников сообщили, что они злоупотребляют алкоголем. Злоупотреблением в этом исследовании ученые называют прием пяти порций алкоголя в течение двух часов для мужчин и – четырех порций для женщин. Стандартная порция алкоголя («дринк») в США – эквивалент 14 граммов чистого алкоголя. Это превышает показатель в 10 граммов, который предлагает Всемирная организация здравоохранения.

Оказалось, что люди, которые склонны употреблять алкоголь в больших дозах в среднем выпивали на 19% больше в каждую дополнительную неделю локдауна. Количество употребляемого алкоголя за время карантина среди участников этой группы выросло в два раза по сравнению с показателем тех, кто обычно не пьет много: 60% против 28%. Ко второй группе ученые относят людей, которые выпивают не более двух «дринков» «в один присест».

Три периода жизни, в которые алкоголь особенно опасен для мозга

Наука накопила много данных о вреде алкоголя для здоровья головного мозга. В новом обзоре, который опубликован в The BMJ, ученые из Великобритании и Австралии делают акцент на том, что мозг особенно чувствителен к его токсическому действию в определенные периоды.

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В среднем, во время пандемии люди, склонные к злоупотреблению алкоголем, выпивали четыре порции алкоголя за один раз, максимальной дозой были семь порций. Фактором, который снижал количество выпиваемого (на 27%), было проживание с детьми. Ученые обнаружили связь между выпивкой и симптомами депрессии.

Авторы исследования полагают, что люди больше пьют из-за стресса, причинами которого являются и пандемия, и изоляция. Они считают, что у обнаруженного ими роста употребления алкоголя во время локдауна могут быть длительные негативные последствия для здоровья людей и призывают развернуть кампанию по предупреждению опасных паттернов употребления алкоголя на фоне карантина.