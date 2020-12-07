Скандалы: «Элита госзаказа»

07.12.2020, 15:44, Разное

Кто застраивает поселок Сириус — первую федеральную территорию в России

Строительством объектов на первой в России федеральной территории Сириус занимаются фирмы, связанные с олигархами и крупными чиновниками, обратил внимание Daily Storm. Так, в октябре 2020 года компания «Велесстрой» приступила к первому этапу строительства концертного зала, а в декабре подходят сроки сдачи лицея, который возводила Группа компаний «ЕКС». Обе компании долгое время сотрудничают с госструктурами, объемы полученных ими подрядов исчисляются десятками миллиардов рублей. «Велесстрой» упоминался в журналистских расследованиях в связи с влиятельными хорватскими бизнесменами, а «ЕКС» называли компанией, близкой к семье Ротенбергов и силовикам.

Хорватские партнеры

Будущей федеральной территории Сириус, расположенной в Имеретинской низменности, большая часть объектов досталась по наследству от Олимпийских игр в Сочи. Несмотря на хорошо развитую инфраструктуру, поселок продолжает отстраиваться и расти. В ближайшие годы для фонда «Талант и успех» (эта организация курирует проект «Сириус») в Имеретинской долине построят еще несколько объектов, которые станут частью инновационного центра.

«Дизайн здания связан с яркой и неповторимой природой Кавказских гор и перекликается с ландшафтом. Его место расположения на фоне гор создает некий единый образ, стиль характеризуется экспрессивной выразительностью линий фасада и природной динамикой. Его архитектура тесно переплетается с местоположением», — так описывал проект нового концертно-театрального комплекса «Сириус» его автор, руководитель архитектурного бюро Lifequaliti Андрей Литвинов.

Впервые о создании многофункционального концертного зала в бывшем Олимпийском парке заговорили еще в 2018 году. В 2019-м на Петербургском международном экономическом форуме фонд «Талант и успех» объявил результаты конкурса, в рамках которого был утвержден окончательный архитектурный облик здания.

«Талант и успех» — частный фонд, его контракты не публикуются на сайте госзакупок, поэтому найти информацию о подрядчиках в открытых источниках сложно. Однако Daily Storm выяснил, что застройщиком многофункционального концертного зала стала компания «Велесстрой». Об этом свидетельствует заявление самой строительной фирмы, которое было размещено в Facebook и «ВКонтакте».

«Велесстрой» начал новый проект! После победы в конкурсе компания приступила к строительству первого этапа современного концертно-театрального комплекса на базе парка науки и искусств «Сириус» в городе Сочи», — гласило сообщение компании.

«Велесстрой», собственники которого скрываются за кипрским офшором Waveform Investments LTD, неоднократно становился объектом внимания журналистов-расследователей.

Еще в 2012 году «Ведомости» писали о том, что владельцем «Велесстроя» является хорватский бизнесмен Михайло Перенчевич. По информации журналистов, компания арендовала особняк в Геленджике на мысе Идокопас. В прессе этот объект называли «дачей» или «дворцом Путина». Правда, в Кремле связи президента с этим особняком опровергают.

Хотя с момента той публикации прошло более восьми лет, компанию до сих пор связывают с хорватскими предпринимателями. В 2019 году газета «Собеседник» писала, что вице-президентом «Велесстроя» является Крешимир Филипович. Этот человек, по данным издания, появлялся на деловых встречах с миллиардерами, губернаторами, министрами. При президенте Дмитрии Медведеве Филипович даже получил орден Дружбы «за развитие экономического сотрудничества» между Россией и Хорватией.

У фирмы «Велесстрой» большой опыт в строительстве: с 2012-го по 2018 год она регулярно заключала строительные контракты с государственными организациями. Самые крупные соглашения в тот период «Велесстрой» подписал с нефтяной компанией «Транснефть». Сумма сделок исчисляется десятками миллиардами рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Гимназия «Сириус»

В октябре 2020 года «Велесстрой» приступил к первому этапу возведения концертного зала. Окончательные сроки сдачи объекта разнятся. Согласно одним источникам, многофункциональный центр планируют открыть 2022 году, по другой информации — в 2023-м. При этом уже сейчас фонд «Талант и успех» принимает другие объекты.

По планам в декабре этого года должно завершиться строительство образовательного комплекса на базе «Сириуса». Основные его объекты — это школа на 1100 учеников, детский сад на 360 детей, а также крытый бассейн.

«Общая стоимость проекта составляет более 1,3 миллиарда рублей. Строительство всех объектов планируется вести одновременно, в целом оно займет два года, в том числе подготовительный период — три с половиной месяца. На детский сад уйдет один год четыре месяца, на бассейн — 10 месяцев», — цитировали профильные СМИ в начале 2019-го Сергея Терехова — в то время мужчина занимал должность и.о. замглавы Сочи по строительству.

Издание РБК приводило другую сумму — два миллиарда рублей. Строительством объекта занимается Краснодарский край, а деньги выделены по линии Министерства просвещения РФ.

Подрядчиком же стало АО «Группа компаний «ЕКС». Фирму выбрали единственным исполнителем без проведения торгов по резолюции президента. Таким образом организаторы проекта хотели ускорить строительство образовательных учреждений.

АО «ГК «ЕКС» — довольно известная и в то же время, одна из самых закрытых компаний на российском строительном рынке. Впервые на нее обратил внимание Daily Storm — в 2018 году.

Тогда нам удалось выяснить, что одна из компаний, входящих в группу «ЕКС», была записана на кипрский офшор White Wings Holdings Ltd. Ведением его документации занималась компания Kinanis LLC, которая также обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях.

В расследовании также фигурировали члены совета директоров «ЕКС» — Сергей и Елена Петриковы. Женщине принадлежал гоночная трасса «Смоленское кольцо», а ее сын Олег руководил российской серией кольцевых гонок, генеральным спонсором которой выступала компания SMP Racing, принадлежащая Борису Ротенбергу.

Строительство общеобразовательного учебного комплекса для образовательного центра «Сириус». Фото: © ЕКС

В октябре 2020 года издание «Проект» и журнал Forbes выпустили свое расследование, посвященное ГК «ЕКС». В публикации журналисты еще раз подтвердили связи компании с Петриковыми и Ротенбергами. Помимо этого, журналисты выдвинули версию, согласно которой бенефициаром строительной компании мог выступать 36-летний предприниматель Максим Крылов.

Крылов родился в семье суворовца и ныне отставного сотрудника ГРУ Николая Крылова, писали журналисты. В своем расследовании они утверждали, что ГК «ЕКС» тесно связана с бывшими силовиками, которые возглавляют регионы России. В частности, «Проект» и Forbes указывают, что компания сменила прописку на ярославскую в 2017 году, после того как регион возглавил Дмитрий Миронов — выходец из КГБ, ФСО и бывший охранник президента.

С момента перерегистрации сумма подрядов, которые «ЕКС» получила от ярославских госструктур, превысила 10 миллиардов рублей, пишет «Проект» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Кроме этого, компания преуспевает в Тульской области, которую возглавляет Алексей Дюмин — еще один бывший сотрудник ФСО.

Пик активности «ЕКС» пришелся на последние пять лет. По подсчетам Daily Storm, компания заключила соглашений с государством на сумму более 100 миллиардов рублей. Услугами «ЕКС» пользуются различные госструктуры: ГБУ «Автомобильные дороги», «Газпром», Минкульт, администрации региональных городов, столичные организации и другие учреждения.

Однако далеко не все объекты в Сириусе возводят представители «элиты госзаказов». В 2019 году фонд «Талант и успех» приступил к строительству парка «Мыс Адлер». Там будут располагаться спортивные площадки и бассейны. Будущая рекреационная зона расположена напротив ледовой арены «Шайба». Объект должны сдать в третьем квартале 2020 года, но из-за коронавируса график строительства изменили.

Возведением этого объекта занимается компания «Эталон», следует из фотографии паспорта объекта, который Daily Storm обнаружил на Facebook. В период пандемии COVID-19 всего у одной фирмы «Эталон» было разрешение на работу на территории Имеретинской низменности. Компания зарегистрирована в Москве и принадлежит Марине Сундуковой из Кабардино-Балкарии. «Эталон» никогда не заключал контракты с государственными организациями.

Спортивный парк «Мыс Адлер». Фото: © sochisirius.ru

Спортивный парк «Мыс Адлер». Фото: © олимпийский-парк.рф

Подготовка к автономии

Масштабные стройки разворачиваются в Сириусе на фоне новостей о присвоении поселку статуса отдельной федеральной территории — это первый подобный проект в России.

В ближайшие годы Сириус сформирует отдельный от Краснодарского края бюджет, в нем будет свое управление и госрегулирование, ориентированное на развитие инноваций. Путь к автономии начался еще в конце 2019 года, когда депутаты местного заксобрания решили отделить Сириус от Сочи и присвоить ему статус поселка городского типа. В начале 2020 года состоялись публичные слушания, которые сопровождались негативной реакцией со стороны сочинцев.

Тогда на слушания пришли казаки и чиновники. Большинство из них выступало за разделение Сочи, мотивируя это тем, что дети смогут получать образование в Сириусе, а не в других регионах. При этом основная часть противников решения не смогла принять участия в дискуссии из-за того, что зал был заполнен людьми из групп поддержки, которых привозили на слушания автобусами. Об этом писал «Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев событий.

«Это был хорошо срежиссированный сюжет. Нагнали людей, причем не местных. Давали слово тем, кто выступал за отделение, хотя в основном население было против», — вспоминает в разговоре с Daily Storm Ирэн Ильенкова — председатель регионального отделения партии «Яблоко».

В свою очередь Елена Негоруца, председатель общественного гражданского движения «За Сочи!», наоборот, заверила Daily Storm, что слушания прошли без особых нарушений.

«Я в том числе высказывалась на эту тему. Было бы лучше, чтобы Сочи полностью перешел в отдельную федеральную территорию. Чисто географически Сочи — это не Кубань, это черноморское побережье Кавказа. Весь округ состоит на 90% из федеральной земли — Сочинский заказник и Сочинский национальный парк. Поэтому больше толку было бы взять вместе с Сириусом сам город Сочи под федеральное управление», — пояснила Негоруца.

Член «Яблока» Ирэн Ильенкова рассказала, что после Олимпийских игр местные власти активно развивали Имеретинскую низменность, где расположился центр «Сириус», в то время как сам Сочи потерял привлекательность и стал придатком к Красной поляне и Олимпийскому парку.

«Имеретинские объекты приносят наибольшую часть дохода Сочи, и сейчас город теряет лакомый кусок. При этом город — это свои теплосети, электросети, станции скорой помощи, поликлиники. В Имеретинской низменности очень мало места, чтобы это все развить. Все инженерные коммуникации останутся в ведении города Сочи. Все будет обеспечивать Сочи, так как в Сириусе нет инфраструктуры, которая сама обеспечит территорию. Сочинцы оскорблены тем, что у них взяли и кусок. Почему из бюджета часть средств должна уходить на поддержку Сириуса, если ему оказывают федеральную поддержку?» — рассказал Ильенкова.

По ее словам, местные жители также опасаются, что события, развернувшиеся в Имеретинской низменности в 2010 году, повторятся вновь. Тогда людей принудительно переселяли в другие районы. Таким образом власти освобождали территорию под строительство олимпийских объектов.

Сборы проходили в спешке, люди бросали родные дома, оставляя в них вещи и мебель. Рядом постоянно дежурили бригады скорой помощи, потому что некоторым жителям становилось плохо от происходящего. Из прибрежного района переселяли в села, которые находились в нескольких километрах от моря.

Однако Ильенкова говорит, что сейчас не идет речь о принудительном переселении или выкупе земель у оставшихся жителей Имеретинской низменности. Ее слова подтверждают Елена Негоруца и еще несколько жителей, с которым беседовал Daily Storm.

«Строительство лицея, концертного зала, территории спорта, применение новых технологий, организация массовых спортивных и культурных мероприятий не имеют смысла, если некому ими пользоваться, их посещать. Федеральная территория создается в интересах граждан городского округа Сириус, Сочи и всего Краснодарского края. Люди, уже проживающие здесь, получат качественную медицину, смогут пользоваться олимпийскими объектами, а их дети — учиться бесплатно в новом здании лицея и колледже, который откроется вслед за ним. Мы планируем, что человек в любом возрасте сможет пройти в Сириусе обучение или переподготовку и продолжит вместе с нами развивать город», —- объяснила Daily Storm руководитель Фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Миллиардеры отдают недвижимость

После Олимпиады государство решило передать часть объектов фонду «Талант и успех». Своей недвижимостью в пользу Сириуса также жертвовали миллиардеры и крупные компании.

До 2015 года структурам миллиардера Олега Дерипаски принадлежало несколько зданий с апартаментами, которые расположены на улице Парусной — всего в нескольких сотнях метров от Олимпийского парка и стадиона «Фишт». Однако впоследствии предприниматель передал недвижимость в собственность фонда, следует из данных Росреестра.

В том же году по распоряжению Дмитрия Медведева, тогда занимавшего пост премьера, фонду перешла в собственность ледовая арена «Шайба». Ее строительством занимался «УГМК-Холдинг» Искандера Махмудова. На возведение объекта компания потратила около трех миллиардов рублей.

Сам образовательный центр «Сириус» располагается в здании бывшего отеля «Азимут», который построил Виктор Вексельберг. Уже в 2015 году миллиардер отдал объект государству. Сейчас оно принадлежит фонду «Талант и успех».

По данным Znak.com, еще один объект на Триумфальном проезде раньше принадлежал госкорпорации «ВЭБ». Затем недвижимость перешла в собственность государства, после чего фонду «Талант и успех». Этот объект станет частью отеля Sigma Sirius Park.

Согласно данным Росреестра, государство передало фонду «Талант и успех» также здание главного медиацентра, гостиничные комплексы «Гамма», «Омега», «Сигма Сириус», административные здания на улице Международной, а также «Адлер-Арены».

В 2018 году на скупку недвижимости фонд «Талант и успех» потратил порядка 12,8 миллиарда рублей, следует из доклада Счетной палаты, опубликованного в октябре 2020 года. Всего же в период с 2014-го по 2019 год организация потратила 51 миллиард рублей, которые фонд получил в качестве пожертвований от частных лиц и субсидий от государства, писала Русская служба Би-би-си.

Илья Горшков