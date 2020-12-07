 

“Хочу как Билык”. Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим

07.12.2020, 15:42, Новости дня

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей заявила, что ее супруг знаком с правилами шоу-бизнеса, поэтому нормально относится к тому, что она продолжает общаться со своим экс-возлюбленным – хореографом Александром Прохоровым.

“Он хорошо знает, что такое шоу-бизнес. Я ему говорю: “Посмотри на Ирину Билык – она со всеми бывшими нормально общается”. Я хочу как Ирина Билык. Может, “народную” дадут?” – заявила она.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает. 

В начале ноября 2020 года накануне премьеры своего первого альбома Цибульская сообщила, что состояла в романтических отношениях с Прохоровым. 

Она подчеркнула, что закрутила с ним роман, когда в ее отношениях с будущим супруго наступила пауза. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнения: Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

14.08 / МВД Белоруссии отвергло обвинения в издевательствах над задержанными

05.08 / Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

10.10 / Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID

28.08 / Начальник «Локомотива» дисквалифицирован из-за оскорбления в матче с «Ахматом»

11.07 / Эксперты рассказали о влиянии мобильных устройств на мозг подростков

23.09 / Рубль снизился к доллару

25.11 / Компьютерный чип Cerebras CS-1 способен предсказывать будущее

19.11 / Лавров жестко ответил на обвинения в адрес РФ в «нарушении обязательств» в ОДКБ

06.09 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска