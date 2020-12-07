 

НБУ в ноябре продал $87 млн для сглаживания колебаний курса и уже четыре недели не проводит интервенции

07.12.2020, 15:42, Новости дня

В ноябре Национальный банк Украины продал на межбанковском рынке лишь $87 млн для сглаживания курсовых колебаний, сообщила пресс-служба регулятора. 

Как сказано в релизе, НБУ в начале месяца провел несколько интервенций по продаже валюты, а в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточное предложение, приобрел $41 млн

“Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями”, – сообщили в Нацбанке. 

С начала декабря НБУ еще не выходил с интервенцией на рынок, свидетельствуют данные (.xls) регулятора.

В марте, когда курс гривны начал снижаться на фоне  рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции, НБУ только за неделю продал почти $1 млрд.

В апреле НБУ продал на межбанке $44 млн; в мае, июне и августе проводил операции только по приобретению валюты, в июле продал почти $500 млн, в сентябре – $231,5 млн, в октябре – $191,3 млн. 

С начала года курс гривны к доллару снизился более чем на 4 грн (1 января он был на уровне 23,69 грн/$, 7 декабря – 28,29 грн/$). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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